Адвокат назвал дату рассмотрения жалобы на приговор Яшину*

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор политику Илье Яшину* 13 декабря, рассказал РИА "Новости" его адвокат Михаил Бирюков. Оппозиционер был осужден в декабре прошлого года на 8,5 лет колонии по статье о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ).

"Суд назначил рассмотрение кассационной жалобы на 13 декабря", — сообщил информагентству адвокат.

В апреле Мосгорсуд отклонил апелляцию на вынесенный Яшину* приговор, оставив его без изменений.

На прошлой неделе Явшин* сообщил о прибытии в исправительную колонию на территории Смоленской области. В первый день зимы суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей за несоблюдение законодательства об иноагентах.

*Минюст внес Илью Яшина в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру