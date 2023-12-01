ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:31

Адвокат назвал дату рассмотрения жалобы на приговор Яшину*

фото ЗакС политика Адвокат назвал дату рассмотрения жалобы на приговор Яшину*

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор политику Илье Яшину* 13 декабря, рассказал РИА "Новости" его адвокат Михаил Бирюков. Оппозиционер был осужден в декабре прошлого года на 8,5 лет колонии по статье о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ).

"Суд назначил рассмотрение кассационной жалобы на 13 декабря", — сообщил информагентству адвокат.

В апреле Мосгорсуд отклонил апелляцию на вынесенный Яшину* приговор, оставив его без изменений.

На прошлой неделе Явшин* сообщил о прибытии в исправительную колонию на территории Смоленской области. В первый день зимы суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей за несоблюдение законодательства об иноагентах.

*Минюст внес Илью Яшина в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама