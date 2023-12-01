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Жители Ленобласти положительно оценивают антикоррупционные меры, завил Дрозденко

фото ЗакС политика Жители Ленобласти положительно оценивают антикоррупционные меры, завил Дрозденко

Проводимые опросы показывают, что жители Ленинградской области позитивно оценивают применяемые меры по борьбе с коррупцией, заявил губернатор Александр Дрозденко. Его слова прозвучали на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

"Опросы показывают позитивную оценку, мы считаем ее авансом. Динамика есть, и это — результат слаженной работы всех органов исполнительной, муниципальной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов", — высказался Дрозденко.

В целом "четкое соблюдение всех антикоррупционных требований" само по себе приносит плоды, считает губернатор. В частности, он привел в пример работу по проверке доходов и расходов чиновников.

В минувшем ноябре суд заключил под стражу по делу о получении взяток главу полиции Выборга Романа Ильина. В конце октября бывший вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин, также обвиняемый по делу о взятках, был переведен из СИЗО под домашний арест. Перед этим смягчения меры дождался экс-глава областного комитета по ТЭК Юрий Андреев.

Фото: ЗАКС.Ру


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