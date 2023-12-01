Жители Ленобласти положительно оценивают антикоррупционные меры, завил Дрозденко

Проводимые опросы показывают, что жители Ленинградской области позитивно оценивают применяемые меры по борьбе с коррупцией, заявил губернатор Александр Дрозденко. Его слова прозвучали на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

"Опросы показывают позитивную оценку, мы считаем ее авансом. Динамика есть, и это — результат слаженной работы всех органов исполнительной, муниципальной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов", — высказался Дрозденко.

В целом "четкое соблюдение всех антикоррупционных требований" само по себе приносит плоды, считает губернатор. В частности, он привел в пример работу по проверке доходов и расходов чиновников.

В минувшем ноябре суд заключил под стражу по делу о получении взяток главу полиции Выборга Романа Ильина. В конце октября бывший вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин, также обвиняемый по делу о взятках, был переведен из СИЗО под домашний арест. Перед этим смягчения меры дождался экс-глава областного комитета по ТЭК Юрий Андреев.

Фото: ЗАКС.Ру