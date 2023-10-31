Бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину смягчили меру пресечения

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин дождался смягчения для себя условий пребывания под следствием, выяснил 31 октября портал 47news. Перевода из СИЗО под домашний арест экс-чиновник добивался с марта этого года.

Решение о смягчении меры вынес Приморский районный суд Петербурга. Под домашним арестом Москвин будет оставаться по меньшей мере до 3 января 2024 года.

Следствие полагает Москвина виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Общую сумму незаконно полученных средств оценивают в 8,5 миллиона рублей. При этом своими действиями чиновник мог нанести бюджету области урон в размере 330 миллионов рублей, считают силовики.

Москвин был арестован в начале марта после обысков в собственном доме. С тех пор мера неоднократно продлевалась, в последний раз это произошло в начале сентября. Сам бывший вице-губернатор тогда настаивал на смягчении меры, ссылаясь на заключенную сделку со следствием.

Ранее стало известно, что суд перевел под домашний арест экс-главу комитета Ленинградской области по ТЭК Юрия Андреева, обвиняемого в получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру