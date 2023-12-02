Бастрыкин поручил возбудить дело после обращений жителей Мурино по поводу жилья с дефектами

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав людей, проживающих в городе Мурино Ленинградской области, об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе СК РФ.

В СК РФ пожаловались жители одного из жилых комплексов в Мурино. По их словам, многоквартирные дома, которые сдали им в 2021 году, оказались с дефектами. Жильцам пришлось принять жилье без отделки и с дефектами, так как боялись потерять имущество.

Также, согласно словам жильцов в заявлении, компания, которая связана с застройщиком, захватила управление домами, а подписи в протоколах общих собраний были подделаны. Кроме этого, по их словам, компания не хочет убирать дефекты и вынуждает оплачивать коммунальные услуги по завышенным тарифам.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сергею Сазину возбудить дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.

Фото: пресс-служба СК РФ