Кабмин заменил профилактическими визитами плановые проверки соцучреждений

В 2024 году в российских социальных учреждениях будут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок, следует из сообщения пресс-службы правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что нововведение позволит снизить административный контроль за учреждениями. При этом практика проведения профилактических визитов ранее применялась в отношении школ и детских садов, теперь же ее распространят и на другие учреждения.

"До сих пор профилактические визиты можно было проводить в государственных и муниципальных школах и детских садах. Теперь эта практика распространится в том числе на больницы, поликлиники, детские дома-интернаты, которые отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска", — рассказали в кабмине.

Сами профилактические проверки длятся один день, по их итогам может быть выдано предписание об устранении нарушений. При этом выявление нарушений не повлечет за собой административную ответственность и уплату штрафа.

Фото: ЗАКС.Ру