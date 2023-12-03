Бастрыкин поручил проверить информацию о падении наледи на пенсионерку в Кронштадте

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту получения травм пожилой женщиной в Кронштадте. Накануне 78.ru сообщил, что пенсионерке потребовалась медицинская помощь после падения на нее сосульки.

Как сообщили в информационном центре СК, Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя СК по Петербургу Олегу Бобкову провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах происшествия.

Инцидент с участием 65-летней жительницы Кронштадта произошел 1 декабря на улице Зосимова. По словам пострадавшей, на нее с крыши упала сосулька. Врачи диагностировали у нее на голове ушибленную рану и отпустили в удовлетворительном состоянии домой.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки более 10 человек в Петербурге получили травмы из-за падений на льду.

Фото: Александр Бастрыкин / "ВКонтакте"