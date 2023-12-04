В Петербурге бывшему сотруднику УФСИН дали реальный срок за взятки

Невский районный суд Петербурга отправил на 6,5 лет в колонию строгого режима бывшего начальника оперативного отдела СИЗО №6 Евгения Дегтерева, передает объединенная пресс-служба городских судов.

В экономическом деле фигуранта насчитывается семь однотипных эпизодов. Все они квалифицированы как получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК) в составе организованной группы.

Вместе с сообщниками экс-сотрудник УФСИН получал незаконное ежемесячное вознаграждение за услуги, касающиеся содержания арестантов: им предоставлялись более комфортные условия. Общий объем средств, полученных таким образом, составил более 1,7 млн рублей. С посредниками в получении взяток фигурант коррупционными деньгами не делился.

Свою вину Дегтерев полностью признал. Суд лишил его звания майора внутренней службы.

Фото: ЗАКС.Ру