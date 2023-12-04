Продавец "санкционки" в Рыбацком получил штраф

Северо-Западная транспортная прокуратура добилась привлечения к ответственности коммерсанта, который незаконно реализовывал продукты, запрещенные ко ввозу в РФ.

Как сообщает ведомство, речь идет о торговой точке, расположенной на Шлиссельбургском проспекте. В помещении надзорный орган обнаружил свободно продающиеся сыры и мясные деликатесы из Европы, которые не имели разрешительной документации. Суммарно запретная продукция весила более центнера.

На бизнесмена составили протокол по ч. 1 ст. 14.43 КоАП (нарушение продавцом требований технических регламентов). Штраф составил 20 тысяч рублей.

Напомним, что продовольственные санкции в отношении западных стран РФ ввела летом 2014 года в качестве ответа на "крымские" санкции.

Фото: ЗАКС.Ру