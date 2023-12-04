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Новости 13:43

Комблаг рассказал, сколько снега дорожники убирают в Петербурге за сутки

фото ЗакС политика Комблаг рассказал, сколько снега дорожники убирают в Петербурге за сутки

Дорожники за минувшую неделю вывезли с улиц Петербурга 220 тысяч кубометров снега, об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Помимо специалистов комитета по благоустройству, к уборке присоединились из коллеги из комитета по строительству, комитета по энергетике и комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Они выделили дорожникам самосвалы и погрузчики.

Самым сложным периодом для специалистов стал конец ноября. К концу недели в сутки на пункты утилизации поступало по 40 тысяч кубометров снега.

На данный момент в Петербурге работает 897 единиц специальной техники, а уборкой тротуаров и переходов занимаются 888 рабочих. Про уборку парков и других зеленых насаждений также не забывают – на их территориях работает 284 машины и 950 специалистов.

Фото: ЗАКС.Ру


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