Суд оправдал петербуржца по делу о смертельном избиении

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес оправдательный приговор в отношении местного жителя Вячеслава Арсеньева. Его преследовали по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), передате объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие считало, что прошлой весной фигурант в одной из квартир сильно избил оппонента, нанеся ему не менее тринадцати ударов. Через двое суток потерпевший скончался в медучреждении.

В конце ноября Арсеньева единогласно оправдала коллегия присяжных. Суд признал за мужчиной право на реабилитацию.

Фото: ЗАКС.Ру