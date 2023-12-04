Суд в Петербурге постановил выдворить мигранта, прятавшегося четыре года

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел протокол, составленный на гражданина Таджикистана, которому полагалось покинуть РФ еще в январе 2020 года. Документ был составлен по 18.8 КоАП (несоблюдение иностранным подданным правил въезда на территорию России или режима пребывания), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд вынес постановление о выдворении иностранца. Ему также предстоит выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Нелегального мигранта поймали в минувший уик-энд на Левашовском проспекте поздно ночью. Свою вину на заседании он признал.

Фото: ЗАКС.Ру