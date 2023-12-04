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Новости 17:14

Жилищная инспекция Петербурга выявила нарушения в уборке территорий в почти половине случаев

фото ЗакС политика Жилищная инспекция Петербурга выявила нарушения в уборке территорий в почти половине случаев

С 26 ноября Государственная жилищная инспекция Петербурга обошла почти 900 адресов в городе и в половине нашла нарушения по части уборки придовомых территорий, об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего специалисты осмотрели 889 адресов, чтобы проверить работу управляющих организаций. Сотрудники жилищной инспекции ходили по адресам ежедневно. По их данным, нарушения в уборке придомовых территорий зимой были выявлены по 403 адресам, что составляет 45% от всех проверенных участков.

Чаще всего это были несвоевременная уборка от снега и наледи выходов из домов, проездов и так далее. 

В жилищной инспекции уточнили, что проверки работы управляющих организаций продолжатся, а к нарушителям примут административные меры. Отмечается, что к проверкам присоединится прокуратура города. 

Фото: ЗАКС.Ру


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