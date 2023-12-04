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Муниципал 17:52

Суд продолжает собирать мнения о словах активиста Романова

фото ЗакС политика Суд продолжает собирать мнения о словах активиста Романова

В Петербурге продолжают заочно судить активиста из Выборгского района Бориса Романова, которого обвиняют в распространении "фейков" о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК). На заседании 4 декабря в суде допросили четырех муниципалов из МО "Светлановское", включая экс-главу округа, с которыми обвиняемый активно взаимодействовал, а также мать Романова. 

Производство по делу в отношении активиста из Выборгского района Бориса Романова, которого судят по статье о распространении заведомо ложной информации о ходе специальной военной операции (ст. 207.2 УК), продолжили в конце октября в заочном формате. Судебное следствие было приостановлено после того, как Романов покинул страну, освободившись из под стражи. Сейчас он находится в Германии с семьей. 

В Петербурге его судят из-за его высказываний в здании муниципального совета МО "Светлановское", где Романов прежде регулярно появлялся. В марте 2022 года перед началом заседания мундепов Романов начал пересказывать последние новости спецоперации и дал свою интерпретацию некоторых из них. 

На заседании 4 декабря допросили четырех человек. Экс-главу МО "Светлановское" Янину Евстафьеву, депутатов Александра Милехина и Ольгу Громову, бывшего депутата Яна Януша, а также мать подсудимого. Прокурор расспрашивал муниципалов о выступлении Романова: что он говорил о спецоперации, что ему отвечали, а также интересовался организацией работы муниципального совета. 

Депутаты кратко пересказывали суть речи Романова. Куда больше времени потребовалось чтобы рассказать суду, кто может посещать заседания совета, выступать на них, а также о социальных сетях муниципалитета. 

Муниципальный депутат Александр Милехин, который познакомился с Романовым в 2019 году в помещении избирательной комиссии (оба подавали документы для участия в выборах), в суде не очень хотел вдаваться в детали того заседания, то и дело предлагая судье изучить запись с мероприятия. На телефоне у него уже был подготовлен нужный ролик. Судья смотреть репортажи Милехина отказалась и попросила все же рассказать подробно, что и про кого говорил Романов. Пересказ занял у депутата около минуты. Оставшаяся часть допроса была посвящена организационным вопросам: кто был на заседании, предупреждали ли Романова об ответственности. После допроса Милехин пожелал остаться в зале до конца заседания. 

Также на заседании выступил бывший депутат МО "Светлановское" Ян Януш, избранный в совет от КПРФ. В сентябре 2022 года его лишили мандата из-за несвоевременной сдачи декларации об имуществе и расходах. На судебном заседании Януш рассказал, что Романов на одном из заседаний совета якобы распространил высказывания официальных лиц Украины, при этом не упомянул, что просто повторяет чужие слова, а выдал их за свои. 

"Романов повторил слово в слово ее слова, как свои. Если бы он в преамбуле сказал, что вот украинская пропаганда говорит то-то и то-то, это была бы одна ситуация, но он это выдал как свои слова, соответственно, наговорил там…", - рассказал Януш. 

Самого обвиняемого Януш описывает как постоянного участника заседаний мундепов, который регулярно выступал с различными претензиями в адрес совета. С началом специальной военной операции тезисы Романова изменились. 

"Он всегда, на каждом собрании старался вставить свои какие-то реплики. Пока не было СВО, они были направлены на то, что он всех называл коррупционерами, ворами и так далее. Это тоже зафиксировано", - добавил экс-мундеп. 

Также Януш выразил мнение, что "оппозиционные" депутаты в совете, к которым он причисляет тех, кто избирался от "Яблока", регулярно "несут ересь" на заседаниях. 

"Мне просто не хочется это повторять, но ничего хорошего про нашу армию. Там не было ни одного [хорошего] слова. Про Россию точно", - добавил он. 

Когда показания согласилась давать мать обвиняемого Маргарита Романова, судью интересовали лишь детали отъезда ее сына за границу: где он находится, когда решил нарушить меру пресечения, был ли его поездка внезапной, а также про его попутчиков. Романова пояснила, что сын за границей с семьей, о его планах она не знала. Сейчас они поддерживают связь по телефону. О сыне Романова отзывалась положительно: хорошо учился, всегда помогал ей. 

- Я могу сказать о своем сыне только самое хорошее. Он очень хороший человек, очень добрый, очень внимательный, очень ответственный. Но к большому моему сожалению, с большим таким чувством… До всего ему есть дело, - рассказала Маргарита Романова. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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МО Светлановское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Евстафьева Янина Владимировна
Пока еще нет голосов...
Милехин Александр Валерьевич
Упоминаемые персоны
Евстафьева Янина Владимировна
Милехин Александр Валерьевич
Януш Ян Борисович 




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