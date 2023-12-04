С петербургских коммунальщиков взыскали компенсацию за потоп в квартире

Петроградский районный суд Петербурга занял сторону семьи, владеющей квартирой в историческом доме на Большом проспекте П.С, в ее споре с районным ЖКС №1. Разбирательство велось из-за последствий затопления, случившегося в марте нынешнего года, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Авария на стояке центрального отопления привела к тому, что вода хлынула в жилые помещения верхнего шестого этажа. В результате инцидента пострадали обои, ламинат и штукатурный слой потолка. Истцы оценили восстановительный ремонт более чем в полтора миллиона рублей.

На троих членам семьи удалось отсудить чуть менее 400 тысяч рублей компенсации имущественного ущерба и 15 тысяч рублей - морального ущерба.

Фото: ЗАКС.Ру