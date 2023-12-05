Протокол на Квачкова вернули составителям

Дорогомиловский суд Москвы вернул в полицию административный протокол на полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, обратила 5 декабря внимание "Медиазона"*. Ранее общественника заподозрили в дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Что стало причиной составления протокола на Квачкова, неизвестно. Равным образом непонятны и причины, которыми руководствовался суд, возвращая протокол составителям.

Информация о составленном на Квачкова протоколе появилась 4 декабря. В середине августа его уже штрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил. Поводом для этого послужили три поста в социальной сети "Одноклассники".

В 2013 году Квачков был осужден за попытку вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ), в заключении он провел шесть лет. В минувшем сентябре полковник сообщил об установлении за ним административного надзора.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: Комсомольская правда / YouTube (скриншот)