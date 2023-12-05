Дума приняла сложение полномочий депутата Блоцкого

Государственная дума на пленарном заседании 5 декабря приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ), следует из данных в электронной базе парламента. Как сообщалось ранее, решение коммуниста об уходе из Госдумы было сугубо добровольным.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича <...> 4 декабря 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", — говорится в тексте проекта постановления Думы, поддержанного парламентариями во вторник.

Решение считается вступившим в силу со дня его принятия.

О намерении Блоцкого покинуть Думу стало известно в конце ноября. Как говорил по этому поводу первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, свои намерения Блоцкий предварительно обсудил с партийным руководством. Предполагается, что последний займется сельским хозяйством и вопросами сотрудничества с Китаем, Индией и странами Африки и Латинской Америки.

В начале ноября своих мандатов лишились депутаты Василий Власов (ЛДПР) и Вадим Белоусов (СРЗП). Также на прошлой неделе в СМИ появилась информация о возможности сложения полномочий депутатов от ЛДПР Бориса Пайкина и Юрия Напсо.

Фото: duma.gov.ru