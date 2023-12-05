Суд со следующей недели приступит к рассмотрению дела Кагарлицкого*

Процесс по делу социолога и левого публициста Бориса Кагарлицкого* начнется в Сыктывкаре на следующей неделе, сообщил 5 декабря "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда. Согласно приведенной информации, первое заседание намечено на понедельник, 11 декабря.

Слушания по делу состоятся в здании Верховного суда Коми. Начало заседания намечено на 13:00.

Против Кагарлицкого* выдвинуты обвинения в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за его постов на тему взрыва Крымского моста в октябре 2022 года. В конце июля его арестовали и вывезли в Сыктывкар, где с тех пор он содержится под стражей. Полмесяца назад социологу продлили срок нахождения в СИЗО сразу по 13 мая следующего года.

Кагарлицкий* внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов. Его имя дважды всплывало во время встреч президента Владимира Путина с общественностью. В первый раз вопрос главе государства задавал журналист Андрей Колесников, во второй раз это произошло на заседании клуба "Валдай" в октябре, тогда судьбой социолога интересовалась профессор университета Манитобы в Канаде Радика Десаи. В первый раз президент заявил, что не представляет, о ком идет речь, во второй раз он поведал, что не знает этого "в деталях".

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов

Фото: Рабкор / YouTube (скриншот)