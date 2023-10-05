Путин заявил, что не знает "в деталях", кто такой Кагарлицкий*

Президент Владимир Путин заявил в ходе дискуссионного клуба "Валдай" о том, что не знает "в деталях", кто такой социолог Борис Кагарлицкий*. Ранее главе государства уже приходилось отвечать на вопрос о судьбе ученого, в тот раз он заявил, что впервые слышит эту фамилию.

Вопрос о левом публицисте задала главе государства профессор университета Манитобы в Канаде Радика Десаи. Политолог поинтересовалась возможностью освобождения Кагарлицкого* и передала письмо на эту тему.

"В деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий*, вот как мне коллега подсказывает. Я, конечно, возьму эту бумагу вашу, посмотрю и отреагирую, обещаю", — отреагировал Путин.

В прошлый раз вопрос о Кагарлицком* президенту задавали в конце июля. "Я могу честно сказать — я не знаю даже, о ком вы говорите. Я фамилии эти [Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович. — ЗАКС.Ру] слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали", — говорил он тогда.

Кагарлицкий* был задержан в конце июля, ФСБ завела против него уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за высказываний о взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года. Публицист содержится под стражей в СИЗО на территории Коми, в последний раз ему продлили арест до 24 ноября. В конце сентября суд оштрафовал его за отсутствие плашки иноагента в публикациях.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в единый реестр иноагентов

Фото: Kremlin.ru