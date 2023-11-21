Военный суд на полгода продлил Кагарлицкому* срок содержания под стражей

Социолог и левый публицист Борис Кагарлицкий* проведет следующие полгода в СИЗО, решил на заседании 21 ноября Второй Западный окружной военный суд. Мера пресечения пролонгирована до 13 мая следующего года.

"По итогу заседания меру пресечения продлили до 13 мая", — сообщил Telegram-канал "Рабкор". Авторы добавили, что следующее заседание по существу дела в отношении Кагарлицкого* состоится в декабре.

Защита социолога добивалась смягчения меры пресечения, но суд не принял доводы во внимание. Как заявил "Рабкору" адвокат Сергей Ерохов, защита намерена обжаловать вынесенное решение.

Против Кагарлицкого* выдвинуты обвинения в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за высказываний о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Социолог был арестован в конце июля и затем перевезен в Сыктывкар, где содержится под стражей.

Вопрос об уголовном преследовании публициста дважды поднимался перед президентом Владимиром Путиным. Впервые это произошло на встрече с журналистами в июле, во второй раз — на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в минувшем октябре. Летом президент заявил, что не знает, кто такой Кагарлицкий*, осенью — что не знает его "в деталях".

В августе Росфинмониторинг внес Кагарлицкого* в список террористов и экстремистов.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в список иностранных агентов

Фото: Рабкор / YouTube (скриншот)