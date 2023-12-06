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Новости 16:09

Петербургское УФАС выиграло в суде у ресторана Bali

фото ЗакС политика Петербургское УФАС выиграло в суде у ресторана Bali

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поддержал позицию регионального управления Федеральной монопольной службы, установившего признаки недобросовестной конкуренции со стороны ООО "Ресторан Бали". Судившаяся с чиновниками компания владеет рестораном Bali на улице Савушкина.

Ранее антимонопольщики сочли нарушением законодательства регистрацию представителями ООО товарного знака Aurora Hall, который до того уже использовался компанией Platinum.

Сотрудникам УФАС удалось доказать, что регистрация товарного знака имела главной целью ограничение конкуренции и причинение убытков конкуренту. Тем самым ООО "Ресторан Бали" нарушило часть 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Фото: ЗАКС.Ру


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