Дело Алексея Москалева будет пересмотрено апелляционным судом

Первый кассационный суд в Саратове отменил постановление Тульского областного суда, который в июле отправил местного жителя Алексея Москалева на два года в колонию по делу о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Как сообщает медиапроект RusNews, дело заново рассмотрит суд апелляционной инстанции.

Фигурант участвовал в заседании по видеосвязи. Его адвокат указал собравшимся на отягчающее обстоятельство в деле, которое, по его мнению, несостоятельно, а именно: "совершение преступления в условиях вооруженного конфликта". По мнению защитника, оно нужно было силовикам, чтобы гарантированно лишить подзащитного свободы.

Дело Москалева получило всероссийскую известность из-за того, что его преследование началось после пацифистского рисунка, сделанного родной дочерью. С последней его разлучили органы опеки. В ночь перед оглашением приговора мужчина сбежал из-под домашнего ареста и был задержан в Белоруссии. Вскоре после этапирования в колонию Москалева поместили в штрафной изолятор.

Фото: ЗАКС.Ру