В новогоднюю ночь петербуржцев обслужат почти три десятка наземных маршрутов

Смольный обнародовал список маршрутов наземного общественного транспорта, которые будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи. В первом случае вариантов будет почти втрое больше.

Так, в ночь на 1 января к услугам петербуржцев будут автобусные маршруты №№ 2, 4, 13, 74, 77, 100, 101, 115А, 120, 145, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290 и 397. Троллейбусных маршрутов сохранят пять: это №№ 2, 23, 28, 31 и 46. Не прекратят курсировать трамваи №№ 55, 60 и 100.

В свою очередь, в ночь на 7 января добраться до дома помогут автобусы №№ 2, 4, 74, 193, 239, 271, троллейбусы №№23, 28, 46 и трамвай №55. Все перечисленные номера маршрутов будут работать на линии примерно с получасовым интервалом движения.

Ранее стало известно, что в обе праздничные ночи метрополитен будет функционировать круглосуточно. Ожидаемый интервал между поездами - 5-9 минут.

Новогодние торжества в центре города пройдут без каких-либо коронавирусных ограничений. О последних силовики вспоминают чаще всего во время проведения одиночных пикетов.

Фото: ЗАКС.Ру