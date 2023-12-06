Градозащитники раскритиковали планы КГИОП на дачу Кривдиной в Сестрорецке

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) обнародовал историко-культурную экспертизу дачи Кривдиной в Сестрорецке (улица Григорьева, 16/8), встретившую негативную реакцию у градозащитников.

Активисты из движения "Живой город", напомнили что до своего обрушения дача как памятник федерального значения была одной из самых красивых усадеб времен Серебряного века. Привести ее в порядок чиновникам было поручено еще десять лет назад. Этим планам не суждено было сбыться, а летом 2021 года случилось роковое событие: доведенное до опасного состояния сооружение рухнуло.

"Если в деле защиты каменных зданий в Петербурге после 2010 года произошел коренной перелом в лучшему, то с деревянными памятниками все наоборот. Спасать их мы так и не научились", - считают активисты.

Будущее объекта, отображенное в экспертизе, градозащитников не устраивает. Они восприняли проект восстановления дачи как "новодел из клееного бруса".

фото: kgiop.gov.spb.ru