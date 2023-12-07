Песков ушел от ответа на вопрос об участии Путина в выборах президента

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рекомендовал журналистам запастись терпением в ожидании заявлений главы государства об участии в предстоящих выборах. Также он отказался отвечать на вопрос о желаемых для Кремля результатах кампании.

"До сих пор пока никаких заявлений Путина не было, поэтому здесь давайте наберемся терпения", — цитирует слова Пескова ТАСС.

Вопрос о предпочтительных для Кремля ходе избирательной кампании и ее результатах Песков оставил без ответа. "Эту часть вопроса считаю абсолютно неуместной, — отреагировал он. — У нас все права и обязанности предоставлены Конституцией гражданам в контексте избирательной кампании".

Ранее Совет Федерации официально назначил 17 марта 2024 года датой проведения президентских выборов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о намерении рассмотреть в ближайшую пятницу вопрос о назначении трехдневного голосования. В свою очередь, лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов уже объявил, что партия выдвинет Путина своим кандидатом.

Фото: Kremlin.ru