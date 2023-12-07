Стрелков останется в СИЗО еще на полгода

Московский городской суд провел 7 декабря предварительное заседание по делу блогера, экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (более известного как Стрелков). Против него выдвинуты обвинения в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

"Суд продлил меру пресечения Игорю Гиркину на шесть месяцев", — сообщили об итогах заседания в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Гиркин был задержан в своей квартире 21 июля, в тот же день суд определил его под арест сроком на два месяца. В сентябре меру продлили еще на три месяца, до 18 декабря.

Поводом для преследования экс-министра обороны ДНР послужили посты в его Telegram-канале. Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram