"Фонтанка": Причиной пожара в консерватории стала неисправность электроприбора

Неисправность работающего электроприбора могла послужить причиной пожара в петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, сообщила 8 декабря "Фонтанка". По информации издания, эта версия рассматривается сейчас в качестве основной.

Источником пожара мог стать тепловентилятор, предположительно работавший в аварийном режиме. До этого в качестве версий причины происшествия рассматривались короткое замыкание и возгорание тепловой пушки.

Пожар в консерватории произошел в среду, 6 декабря. В результате выгорели первый этаж и лестничный проем, также произошло частичное обрушение. Производящий реставрацию здания подрядчик заявил, что случившееся не повлияет на сроки сдачи объекта. Работы в здании начались еще в 2012 году.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга