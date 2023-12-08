Дело экс-главы Фонда имущества Петербурга дошло до суда

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по делу о хищении средств Фонда имущества Санкт-Петербурга, сообщили 8 декабря в надзорном ведомстве. Разбирательство велось по статье о мошенничестве (чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ).

Фигурантами дела стали экс-глава Фонда имущества Станислав Гармаш, его заместительница Евгения Политова, индивидуальный предприниматель Aндрей Bасильев и глава агентства недвижимости "Арин" Андрей Тетыш. По версии следствия, с мая 2020 по июль 2022 года они похитили средства, выделенные на поиск и привлечение клиентов для покупки недвижимости фонда. В действительности же никакие услуги по поиску не выполнялись, следует из материалов дела.

"В результате мошеннических действий фонду причинен ущерб на общую сумму более 15,5 миллионов рублей", — сообщили в прокуратуре.

Фонд имущества заявил гражданский иск о возмещении материального ущерба. В связи с этим на имущество обвиняемых наложили арест.

Материалы дела переданы в Октябрьский суд для рассмотрения по существу.

О задержании Гармаша и Тетыша стало известно 1 июня. В тот же день все четыре фигуранта были отправлены под домашний арест. Тогда сообщалось, что им инкриминируют мошенничество при продаже завода МПБО-2 на Волхонском шоссе, а также земельных участков на Лиговском и Шуваловском проспектах. Сумму нанесенного ущерба оценивали на тот момент в 9,47 миллиона рублей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга