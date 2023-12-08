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Новости 11:32

Производителей куриных яиц ждут прокурорские проверки

фото ЗакС политика Производителей куриных яиц ждут прокурорские проверки

Продолжающийся рост розничных цен на куриные яйца побудил Генпрокуратуру вмешаться в ситуацию. Ведомство собрало межведомственную экспертную комиссию с участием поставщиков продовольствия и чиновников различного профиля.

По итогам заседания региональные прокуратуры получили задание проверить рост цен на яйца. Деятельность производителей этого товара вместе с прокурорами будут изучать антимонопольщики.

"По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен", - говорится в официальном сообщении от Генпрокуратуры.

С начала года яйца подорожали более чем на 42%. Анонсированное в ноябре ограничение экспорта пока не смогло изменить тренд. У Росптицесоюза имеется свое объяснение проблемы.

фото: unsplash


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