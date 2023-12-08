Перестановки в генсовете "Единой России" состоятся во время партсъезда

На партийном съезде "Единой России" ожидается проведение ротации членов ее генерального совета, рассказал ТАСС замсекретаря генсовета Александр Сидякин. Само мероприятие состоится 17 декабря, одной из его тем станет выработка решений касательно выборов президента.

"На съезде "Единой России", помимо поддержки кандидата на выборах президента, пройдет плановая ротация состава генсовета, поскольку мы обязаны ее проводить по уставу", — поведал Сидякин.

Единоросс заявил о планах провести ротацию с условием сохранения всех пропорций, связанных с представительством первичных отделений партии. Всего, по его словам, планируется заменить 20 % членов генсовета. При этом перестановки не коснутся руководства партийного органа.

Накануне Совет Федерации утвердил 17 марта 2024 года в качестве даты проведения выборов президента России. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов заявил после этого, что партия выдвинет на своем съезде 23 декабря действующего главу государства Владимира Путина на новый срок. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов запастись терпением в ожидании оглашения решения Путина по вопросу о выдвижении на выборы.

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