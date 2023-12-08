Суд закрыл дело петербургского хирурга, чей пациент скончался после операции

Горсуд Петербурга удовлетворил апелляцию, поданную защитой врача Рубена Аванесяна, передает объединенная пресс-служба городских судов. Его преследовали по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности (ч. 2 ст. 238 УК). На заседании 8 декабря производство по делу прекратили из-за отсутствия состава преступления.

В августе Аванесяна приговорили к трем годам условного срока. По версии следствия, в 2018 году врач, не собрав консилиум, провел операцию пациенту с серьезным онкологическим заболеванием. Суд нижестоящей инстанции установил, что был "превышен объем хирургического вмешательства". Это и привело к летальному исходу.

Горсуд признал за хирургом право на реабилитацию.

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