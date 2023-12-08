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Новости 14:09

Суд закрыл дело петербургского хирурга, чей пациент скончался после операции

фото ЗакС политика Суд закрыл дело петербургского хирурга, чей пациент скончался после операции

Горсуд Петербурга удовлетворил апелляцию, поданную защитой врача Рубена Аванесяна, передает объединенная пресс-служба городских судов. Его преследовали по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть по неосторожности (ч. 2 ст. 238 УК). На заседании 8 декабря производство по делу прекратили из-за отсутствия состава преступления.

В августе Аванесяна приговорили к трем годам условного срока. По версии следствия, в 2018 году врач, не собрав консилиум, провел операцию пациенту с серьезным онкологическим заболеванием. Суд нижестоящей инстанции установил, что был "превышен объем хирургического вмешательства". Это и привело к летальному исходу.

Горсуд признал за хирургом право на реабилитацию.

Фото: ЗАКС.Ру


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