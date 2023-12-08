Корабельников призвал петербуржцев проявить ответственность при покупке новогодних елок

Петербуржцам следует проявить сознательность и отказаться от покупки новогодних елок на незаконных базарах, считает вице-губернатор Алексей Корабельников. Чиновник выступил 8 декабря с призывом к горожанам быть ответственными и приобретать деревца только у признанных Смольным торговцев.

"Призываю петербуржцев к ответственности — не поддерживайте незаконный бизнес, покупайте елки только в специально отведенных для этого местах", — написал Корабельников в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор сообщил, что официальные елочные базары откроются в Петербурге 20 декабря, а сезон их работы завершится в последний день года. Список легальных торговых точек появится на сайте комитета имущественных отношений, который также контролирует работу торговцев.

В среднем за последнюю декаду декабря сотрудники ККИ ликвидируют от 30 до 40 незаконных торговых точек, уточнил Корабельников. Продаваемые деревья изымаются, а продавцов ждет привлечение к административной ответственности. В этом сезоне чиновники уже выявили один нелегальный базар на Бокситогорской улице. Землю под ним освободили, у торговца изъяли более 300 елок.

Фото: ЗАКС.Ру