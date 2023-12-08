Дрозденко прокомментировал отмену ограничений по губернаторским срокам в Ленобласти

Отмена ограничения по количеству сроков для одного человека на посту губернатора Ленобласти произошла вопреки желаниям действующего главы региона Александра Дрозденко, следует из его слов. По утверждению чиновника, сам он был против подобного нововведения.

"Депутаты недавно поменяли Устав региона не под меня. Я был против подобных изменений. Но теперь не могу быть против, это федеральный закон", — приводит слова Дрозденко 47news.

Губернатор также озвучил планы на ближайшие годы. Он заявил о намерении "добросовестно исполнять обязанности до 2025 года", а если президент поддержит его — то продолжать работать и после указанного срока. "У меня двойной контракт с жителями и президентом", — отметил он.

Ранее депутаты Заксобрания Ленобласти большинством голосов отменили ограничения по количеству сроков на посту губернатора. Инициатива об этом исходила от четверых депутатов от "Единой России".

Фото: ЗАКС.Ру