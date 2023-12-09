Пикетчик в Сиверском посвятил президентским выборам мрачный плакат

Активист из поселка Сиверский Александр Правдин продемострировал окружающим собственный мрачный прогноз относительно ближайшего будущего страны. По результатам предстоящих президентских выборов, согласно его предсказанию, внутриполитический строй станет напоминать строгий режим, что пенсионер отразил на своем плакате без привязки к какому-либо конкретному кандидату.

Александр Правдин проводит одиночные акции регулярно. Известен он также выпуском стенгазеты. Его супруга находится под уголовным преследованием из-за стычки с силовиками после одного из задержаний активиста.

Накануне действующий президент Владимир Путин объявил о своем выдвижении на пятый срок. Выборы пройдут с 15 по 17 марта.

Фото: ЗАКС.Ру