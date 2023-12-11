В продажу поступили лимитированные БСК в честь запуска тактового движения в Красное Село

С понедельника, 11 декабря, в Петербурге запускается тактовое движение электропоездов в Красное Село. В честь этого в продажу поступили лимитированные карты БСК в новом дизайне, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

На лимитированной карте БСК изображено здание красносельского вокзала. При выдаче карты будет даваться буклет, в котором рассказаны главные особенности тактового движения.

Тираж карт ограничен и одному пассажиру может быть продана только одна карта. Оформить карту БСК в новом дизайне можно с 12 часов дня 11 декабря в кассе №9 Балтийского вокзала.

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"