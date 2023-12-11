Жители улицы Доблести обратились к Путину из-за стройки ЖК

Инициативная группа жителей двух домов на улице Доблести в Красносельском районе Петербурга решила записать видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить строительство жилого комплексу пососедству. Ролик опубликовали 11 декабря в паблике "Открытый Южно-Приморский". Жители обратились к главе государства из-за нехватки соцобъектов в квартале. На единственном участке, где можно было бы построить школу и детсад, решили возвести жилой комплекс, хотя ранее Смольный планировал на этом месте расположить именно социальную инфраструктуру.

"Мы требуем, чтобы на единственно свободном участке нашего квартала были построены два детских сада и школа, указанные в этом постановлении еще в 2005 году, а не только один 26-этажный жилой комплекс на 1200 квартир, который превратит наш квартал в гетто со значительным превышением коэффициента плотности населения", - озвучивает требования одна из героинь ролика.

Авторы ролика полагают, что их обращение может быть учтено при подготовке к прямой линии президента, которая пройдет 14 декабря.

Противостояние жителей и застройщика "Капитан" продолжается с лета 2023 года. Жильцы жалуются, что стройка якобы может нанести ущерб близ стоящим домам из-за грунтовых вод на месте стройплощадки. На некоторых домах уже появились трещины на фасаде. Сейчас группа активистов пытается через суд отменить разрешение на строительство.

Константин Леньков / Кадр из видео в группе "Открытый Южно-Приморский"