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Новости 15:13

Суд в Петербурге отменил штрафы за парковку, не оплаченную по ошибке

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отменил штрафы за парковку, не оплаченную по ошибке

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел дело местной жительницы, не согласившейся с начислением ей четырех штрафов за неоплаченную парковку. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, всего женщина должна была выплатить 12 тысяч рублей.

На заседании выяснилось, что все четыре раза парковка была оплачена, но с ошибкой: автомобилистка каждый раз вводила не тот номер автомобиля.

Суд счел нарушение малозначительным, отметив также, что действия автовладелицы фактически не нанесли ущерба бюджету. В итоге по всем четырем делам производство было прекращено. Суд ограничился вынесением четырех замечаний.

Фото: ЗАКС.Ру


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