Суд арестовал петербуржца по делу о поножовщине на соревнованиях

Красногвардейский районный суд Петербурга поддержал ходатайство следствия и поместил под стражу Мухтара Амирова, которого преследуют по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Под арестом фигурант, находящийся в статусе подозреваемого, пробудет как минимум до 8 февраля.

По версии следствия, в минувшую субботу Амиров и его знакомый в здании спорткомплекса на улице Коммуны возмутились поведением охранника, который отказался пускать их на соревнования. В ходе конфликта сотрудник спортивного учреждения получил ножевое ранение, что привело к госпитализации. Злоумышленника задержали в тот же день.

Ранее происшествием заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, запросивший доклад.

UPD 16:25 На два месяца отправили в СИЗО также сообщника и однофамильца Амирова

Фото: ЗАКС.Ру