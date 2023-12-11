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Суд освободил фигурантов дела о хищениях при строительстве "Газпром Арены"

фото ЗакС политика Суд освободил фигурантов дела о хищениях при строительстве "Газпром Арены"

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор троим фигурантам дела о хищениях при строительстве линии электропередач к футбольному стадиону "Газпром Арена".

Всех их признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), но отпустили на свободу в связи с отбытием наказания во время следствия, передает объединенная пресс-служба городских судов. Деньги в размере 400 млн рублей, как установил суд, были похищены у компании "Ленэнерго". Среди приговоренных — заместитель ее генерального директора Алексей Горячев.

На строительстве ЛЭП было похищено 300 млн рублей, а еще более 100 млн рублей Горячев и его сообщники похитили из средств АО "Санкт-Петербургские электрические сети" тем же способом, завысив стоимость кабеля. Преступления датируются 2015-2018 годами.

Фото: ЗАКС.Ру


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