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Новости 13:17

Суд Петербурга дал 9 лет колонии экс-полицейскому за попытку убийства в Калининграде

фото ЗакС политика Суд Петербурга дал 9 лет колонии экс-полицейскому за попытку убийства в Калининграде

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего полицейского Михаила Васюка по статье о попытке убийства (ч. 3 ст. 30 – п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), об этом 12 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, в 2016 году Васюк подошел со спины к главному редактору газеты "Новые колеса" Игорю Рудникову, который выходил из кафе в Калининграде. Киллер обхватил потерпевшего руками и нанес ему пять ударов ножом. Рудников смог выжить, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Суд назначил Васюку 9 лет колонии. В общей сложности мужчина пробудет в колонии строгого режима 15 лет и 2 месяца. Ранее ему уже был вынесен приговор по другому делу о двойном убийстве.

Фото: ЗАКС.Ру


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