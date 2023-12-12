Петербуржец посвятил протестный пикет соблюдению Конституции

Возле станции метро "Академическая" в Петербурге активист Виталий Иоффе встал с плакатом, посвященным Конституции.

Уличную акцию к тридцатилетию со дня принятия основного закона осветил медиапроект RusNews. Больше всего Иоффе сегодня волнуют статьи 29 (свобода мысли и слова) и 31 (свобода мирных собраний), с соблюдением которых, на его взгляд, в стране дело не обстоит благополучно.

"Я реализую свое право, которое мне эти статьи Конституции гарантируют", - такими словами он прокомментировал свое выступление.

В течение года активиста неоднократно задерживали и судили по административным протоколам.

Фото: ЗАКС.Ру