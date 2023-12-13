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Новости 15:26

СК: В Петербурге по подозрению в изнасиловании задержали гражданина Узбекистана

фото ЗакС политика СК: В Петербурге по подозрению в изнасиловании задержали гражданина Узбекистана

В Петербурге задержали 27-летнего уроженца Узбекистана, о чем сообщило управление СК по Петербургу.

По версии силовиков, иностранец напал на 45-летнюю жительницу города в районе Веселого Поселка и надругался над ней. Инцидент имел место в ночь на вторник.

В ближайшее время задержанному должны будут избрать предъявить обвинение в изнасиловании (ст. 131 УК) и избрать меру пресечения.

Как минимум в течение последнего года глава СК Александр Бастрыкин и его коллеги неоднократно обращали внимание на рост числа преступлений с участием граждан стран ближнего зарубежья. В пресс-релизах ведомства все чаще указывается национальность фигурантов подобных дел. Данные СК подтверждаются статистикой МВД.

Фото: ЗАКС.Ру


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