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Новости 15:49

Избившего битой и ограбившего прохожего на Дворцовой площади осудили условно

фото ЗакС политика Избившего битой и ограбившего прохожего на Дворцовой площади осудили условно

Куйбышевский районный суд Петербурга поддержал позицию прокуратуры и приговорил жителя города Алексея Вихляева к полутора годам условного срока, о чем сообщает надзорное ведомство.

Фигурант совершил насильственное преступление среди бела дня в самом центре города, на Дворцовой площади. Доказано, что летом 2021 года он подошел к прохожему сзади и ударил его битой по голове, после чего продолжил избивать уже лежачего оппонента. На этом нападавший не остановился и залез противнику в сумку, лишив его 194 тысяч рублей.

Приговор Вихляеву вынесли по ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). В пользу пострадавшего от нападения с подсудимого взыскали 100 тысяч рублей компенсации.

Фото: ЗАКС.Ру


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