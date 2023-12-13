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Новости 17:57

За угон полицейской машины петербуржца отправили в колонию строгого режима

фото ЗакС политика За угон полицейской машины петербуржца отправили в колонию строгого режима

Приморский районный суд Петербурга согласился с доводами гособвинения и приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима местного жителя Рустама Казиева. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

В деле фигуранта два криминальных эпизода: угон автомобиля с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 166 УК) и применение насилия к представителю власти, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК).

Инцидент, обернувшийся уголовным преследованием, случился весной прошлого года на автозаправочной станции. Там полицейский опознал Казиева как разыскиваемого гражданина, поскольку ранее тот уклонялся от административного надзора.

Задержав мужчину, полицейский повез его в отдел. По пути правоохранителю понадобилось остановиться и ненадолго отлучиться, после чего задержанный взял управление машиной на себя. Угоняя автомобиль, фигурант нанес силовику телесные повреждения и после этого сумел скрыться.

Фото: ЗАКС.Ру


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