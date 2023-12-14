Владимир Путин рассказал, сколько денег заложено на развитие новых регионов России

Президент Владимир Путин ответил на вопрос про будущее новых регионов России, а именно Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, на пресс-конференции 14 декабря.

По словам Путина, каждый год в федеральном бюджете заложены больше триллиона рублей на развитие новых регионов и внедрение их в экономическую и социальную жизнь страны.

Также президент отметил, что регионы-побратимы тоже помогают новым регионам. На данный момент, они уже вложили 140-150 млрд рублей.

Кроме этого, Путин заявил, что новые области тоже вносят свой вклад в бюджет России – на данный момент в федеральный бюджет выплачено 170 млрд рублей.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным