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Новости 13:08

Владимир Путин рассказал, сколько денег заложено на развитие новых регионов России

фото ЗакС политика Владимир Путин рассказал, сколько денег заложено на развитие новых регионов России

Президент Владимир Путин ответил на вопрос про будущее новых регионов России, а именно Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, на пресс-конференции 14 декабря.

По словам Путина, каждый год в федеральном бюджете заложены больше триллиона рублей на развитие новых регионов и внедрение их в экономическую и социальную жизнь страны.

Также президент отметил, что регионы-побратимы тоже помогают новым регионам. На данный момент, они уже вложили 140-150 млрд рублей.

Кроме этого, Путин заявил, что новые области тоже вносят свой вклад в бюджет России – на данный момент в федеральный бюджет выплачено 170 млрд рублей.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным


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