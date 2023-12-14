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Новости 13:31

Путин назвал вопрос ЧВК в России упущением Минобороны

фото ЗакС политика Путин назвал вопрос ЧВК в России упущением Минобороны

Президент Владимир Путин ответил на вопрос бойца частной военной компании о том, что местные власти отказали в выплатах по возвращению домой с зоны боевых действий.

Президент отметил, что такая проблема действительно существует и это упущение Министерства обороны России.

По словам Путина, юридически частных военных организаций в России, поэтому происходит такая ситуация.

"Частных военных компания в РФ нет. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. И выплаты производились наличными. Сейчас даже трудно установить списочный состав этих компаний", – сказал Путин.

Также президент рассказал, что дети некоторых людей из его ближайшего круга воевали в составах частных военных компаний.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным


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