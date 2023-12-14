Владимир Путин считает, что многие в мире поддерживают борьбу России за нацинтересы

Президент Владимир Путин рассказал на пресс-конференции 14 декабря, что он думает по поводу тех, кто на Западе поддерживает политику России, и как справляется с негативными высказываниями в свою сторону.

"Я знаю, что не только в немецких, но и во многих других городах Европы и США многие люди считают, что мы делаем всё правильно: боремся за свои нацинтересы и не затрагиваем другие", – сказал президент.

Путин отметил, что многие люди в мире поддерживают политику Москвы в вопросах традиционных ценностей.

Кроме этого, Путин рассказал, как он справляется с нападками со стороны других. По его словам, президенту помогает чувство долга. Он отметил, что нужно стремиться к достижению целей и не обращать на "шелуху" внимание.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным