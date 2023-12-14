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Новости 14:31

К 2030 году в России произведут более тысячи самолетов, заявил президент Путин

фото ЗакС политика К 2030 году в России произведут более тысячи самолетов, заявил президент Путин

Президент России Владимир Путин рассказал о производстве самолетов в стране на пресс-конференции 14 декабря.

По словам президента, к 2030 году в России произведут больше 1 тысячи самолетов. 

Также, по мнению Путина, российские авиаперевозчики закупали слишком много иностранных самолетов, поэтому сейчас имеются определенные проблемы в отрасли. Он отметил, что нужно было озаботиться созданием рынка для отечественных воздушных судов.

Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что у страны есть все возможности производить свои самолеты.

Фото: ЗАКС.Ру


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