К 2030 году в России произведут более тысячи самолетов, заявил президент Путин

Президент России Владимир Путин рассказал о производстве самолетов в стране на пресс-конференции 14 декабря.

По словам президента, к 2030 году в России произведут больше 1 тысячи самолетов.

Также, по мнению Путина, российские авиаперевозчики закупали слишком много иностранных самолетов, поэтому сейчас имеются определенные проблемы в отрасли. Он отметил, что нужно было озаботиться созданием рынка для отечественных воздушных судов.

Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что у страны есть все возможности производить свои самолеты.

Фото: ЗАКС.Ру