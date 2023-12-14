Путин о блогерах: Если государство в чем-то мешает, постараемся поправить

На итоговой пресс-конференции 14 декабря президент Владимир Путин, отвечая на один из вопросов, высказал свое суждение о деятельности блогеров и ее будущем. Задавший вопрос, в частности, интересовался тем, как продолжать работать, не привлекая внимание правоохранителей.

"Это же свободная сфера такая, она максимально демократизирована. Главное, чтобы государство не мешало. Если государство в чем-то мешает, скажите, постараемся поправить", - сказал президент.

Вместе с тем Путин выразил пожелание, чтобы блогеры руководствовались моральными установками и проявляли самоорганизацию, поскольку государство, по его мнению, эту сферу пока не контролирует.

"Надо исходить из такой корпоративной этики и самоограничений. Это касается морали, нравственности, безопасности детей", - добавил он.

По мнению главы РФ, ответственность на авторах блогов сегодня огромная. Говоря о профессиональной самоорганизации, Путин предложил им ориентироваться на сферу высоких технологии.

фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным