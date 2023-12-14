Петербургского активиста Кузьмина снова задержали на выходе из дома

Петербургские полицейские на выходе из дома задержали активиста Дмитрия Кузьмина, известного своими регулярными одиночными пикетами по различным поводам. Его знакомым неизвестна причина задержания. Сам молодой человек рассказал, что ему угрожали уголовным делом и по прибытии в отдел полиции №51 попытались вручить повестку в военкомат, сообщает "Бумага"*.

Ранее Кузьмин уже рассказывал о подобных действиях силовиков. В ноябре он отбыл административный арест в спецприемнике по протоколу о мелком хулиганстве.

В уходящем году активист из-за своей политической позиции и уличных выступлений успел быть изгнанным из двух вузов - СПбГУ и РГПУ имени Герцена.

*Минюст внес "Бумагу" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру