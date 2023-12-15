Крупные автобусные перевозчики отменили рейсы в Хельсинки из Петербурга

Автобусные перевозчики Lux Express и Ecolines отменили рейсы из Петербурга в Хельсинки, об этом 14 декабря компании написали в своих социальных сетях.

Такое решение было принято в связи с тем, что финские власти вновь закрыли свои пограничные пункты на границе с Россией из-за наплыва беженцев. Открытые КПП проработали сутки.

У перевозчика Lux Express последние два рейса в Хельсинки отправятся в 6:15 и 11:00 и в Петербург в 8:00 и 14:00.

У тех, кто купил билеты на автобус до Хельсинки компании Ecolines, есть возможность использовать их для поездки в Таллин и из Таллина.

Фото: unsplash.com